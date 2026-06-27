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        Kayseri'de polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin sahibine 338 bin 500 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası yaya olarak kaçan bir sürücünün kullandığı motosikletin ruhsat sahibine 338 bin 500 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 00:58 Güncelleme:
        Kayseri'de polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin sahibine 338 bin 500 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası yaya olarak kaçan bir sürücünün kullandığı motosikletin ruhsat sahibine 338 bin 500 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası kullandığı motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı.

        Olayın ardından motosikletin ruhsat sahibine ve tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 338 bin 500 lira ceza kesen ekipler, ayrıca aracı 60 gün trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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