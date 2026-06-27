Kayseri'de polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin sahibine 338 bin 500 lira ceza uygulandı

Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ve yaşanan kovalamaca sonrası yaya olarak kaçan bir sürücünün kullandığı motosikletin ruhsat sahibine 338 bin 500 lira ceza uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonrası kullandığı motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı.



Olayın ardından motosikletin ruhsat sahibine ve tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 338 bin 500 lira ceza kesen ekipler, ayrıca aracı 60 gün trafikten men etti.

