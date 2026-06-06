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        Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:35 Güncelleme:
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        Kayseri'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Kayseri'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent genelinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

        Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı dükkanları su bastı.

        Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere birçok noktada yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

        Dolu nedeniyle bazı bölgelerde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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