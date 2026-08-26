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        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 01:51 Güncelleme:
        Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Battalgazi Mahallesi Kervan Parkı'na otomobille gelen E.U. parkta oturan E.K. ile A.D'ye aracından pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

        Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ile A.D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Saldırı sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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