Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ile A.D. yaralandı.

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