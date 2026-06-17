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        Kayseri'de sünger fabrikasının açılışı yapıldı

        Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ne Yataş Bedding tarafından kurulan sünger fabrikasının açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Kayseri'de sünger fabrikasının açılışı yapıldı

        Kayseri'de İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ne Yataş Bedding tarafından kurulan sünger fabrikasının açılışı yapıldı.

        Fabrikanın açılışında konuşan Yataş Bedding Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, çeşitli ekonomik badirelere rağmen 50. yılı tamamlamanın gururu yaşadıklarını söyledi.

        Altop, Kayseri'de sanayinin ve sosyal hayatın gelişmesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kente uçak fabrikası kurulması talimatı vermesi ve Sümer Bez Fabrikası'nın kurulmasının büyük payı olduğunu belirtti.

        Kayseri'de 1976 yılında sanayiciliğe başlarken kentin mevcut sanayi kollarından herhangi birini kopyalamadıklarını, olmayan bir sanayi kolunu, sünger üretimini kente getirdiklerini anlatan Altop, "Hemen arkasından yatak ve mobilya üretimini başlattık. Bugün Kayseri mobilya ve süngerin merkezi olduysa, bunda Yataş'ın büyük katkısı vardır. Kayseriliyim, doğduğumuz topraklara hizmet borcumuz var. Yatırımlarımızı Kayseri'ye yapıyoruz." diye konuştu.

        Yataş Grup Üst Yöneticisi (CEO) Nuri Öztaşkın da 1976 yılında ortaya konan vizyonun, bugün küresel pazarlarda rekabet eden güçlü bir markaya dönüşmesinin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Yeni fabrikanın markanın geleceğe dönük büyüme stratejisinin, üretime duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Öztaşkın, "217 bin metrekarelik alan üzerine kurulu ve yıllık toplam 1 milyon 200 bin metreküp tek çatı altında üretim kapasitesine sahip bu tesisimizle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sünger üretim merkezlerinden birini açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da aileyi ve yöneticilerini yatırımlarından dolayı tebrik etti.

        Konuşmaların ardından fabrikanın açılış kurdelesi kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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