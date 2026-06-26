Kayseri'de "Talas Çocuk Görüşme Merkezi" açıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayata geçirilen "Çocuk Görüşme Merkezi" hizmete açıldı.





Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, 5. Yargı Paketi ile çocukların görüşmeleri ve teslimlerinin icra müdürlüklerinden alınarak, başsavcılık bünyesinde oluşturulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verildiğini anımsattı.



Kayseri'de ilk çocuk görüşme merkezini 2022 yılında Erkilet yolu üzerinde belediyenin tahsis ettiği alanda açtıklarını hatırlatan Korkmaz, "O günden bugüne kadar merkezimizde çocukların anne ve babalarıyla kendi aralarındaki teslim ile görüşmeleri burada devam etmekteydi. Başlangıçta 254 olan çocuk teslim dosyası bugün itibarıyla 1316 sayısına ulaşmıştır. Maalesef bu rakam nüfusa oranladığınızda diğer illere göre yüksek seyretmektedir. Bu vesileyle tek merkez yeterli olmadığından ikinci bir Çocuk Görüşme Merkezi'ne ihtiyaç duyulmuştur." diye konuştu.



Korkmaz, açılışı yapılan merkezin yerini ise Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın tahsis ettiğini dile getirdi.



Melikgazi ve Talas ilçelerinde oturan ailelerin çocuklarıyla görüşmelerinin açılışı yapılan merkeze alınacağını belirten Korkmaz, şöyle devam etti:



"Bugün açılışını yapacağımız bu merkez hukukun merhametle buluştuğu bir noktadır. Burada öncelik dosya ve evraklar değil, çocuklarımız esas alınmaktadır. Prosedürler değil, psikolojik ve duygusal ihtiyaçları öncelenmektedir. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, geleceğe umutla bakabilmelerini, anne ve babalarıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmenin her türlü maddi değerin üzerinde olduğuna biz inanıyoruz. İlimizde ikincisi olacak Talas Çocuk Görüşme Merkezi'mizin açılmasıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüzde yürütülmekte olan 608 dosya buraya aktarılacak. Erkilet'teki merkezimiz ise Kocasinan ve Hacılar ilçelerinde oturan ailelerimizin teslim ve görüşme merkezi olarak görevine devam edecek."



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh ​​​​​​​Büyükkılıç ise projede yer almaya vesile olduğu için Korkmaz'a teşekkür etti.



Konuşmaların ardından protokol üyelerince merkezin açılışı yapılarak, emeği geçenlere plaket takdim edildi.



Merkezde, kurum içi ve dış kurum uzmanlarıyla sosyal hizmet, psikolog, pedagog ve diğer uzmanlardan oluşan 42 kişi görev yapacak.

