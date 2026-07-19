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        Kayseri'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Kayseri'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Özvatan ilçesinde tır ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ali Altıparmak yönetimindeki 38 DM 123 plakalı SUV tipi araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DS 7865 dorse plakalı tır, Kermelik Mahallesi girişinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Altıparmak ile aynı araçtaki Demet Altıparmak yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Özvatan İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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