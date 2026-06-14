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        Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.


        Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda seyreden B.C.Ç. idaresindeki 38 PK 660 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

        Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki U.B, H.E. ve V.K. kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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