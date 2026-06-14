Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda seyreden B.C.Ç. idaresindeki 38 PK 660 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki U.B, H.E. ve V.K. kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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