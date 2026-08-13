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        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Kayseri'de tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'ndaki Keykubat İstasyonu'nda dün meydana gelen kazada yaralanan K.E. (24), kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        K.E'ye, karşı yöndeki durağa geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tramvay çarpmış, tramvayın altında sıkışan genç ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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