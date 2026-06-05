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        Kayseri'de yanan 2 kamyon kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yanan 2 kamyonda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 01:00 Güncelleme:
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        Kayseri'de yanan 2 kamyon kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yanan 2 kamyonda hasar oluştu.

        Mimarsinan Mahallesi Tomsu Caddesi üzerinde 06 BVS 658 ve 38 HP 110 plakalı kamyonlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Tamamen yanan iki kamyon kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan kamyonların kundaklandığı iddia edildi.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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