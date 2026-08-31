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        Kayseri'de yaralı halde tramvaya binen kişi yolcuların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'de silahla yaralandıktan sonra tramvaya binen kişi, durumunu fark eden yolcuların ihbarı üzerine hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 01:25 Güncelleme:
        Kayseri'de yaralı halde tramvaya binen kişi yolcuların ihbarıyla hastaneye kaldırıldı

        Kayseri'de silahla yaralandıktan sonra tramvaya binen kişi, durumunu fark eden yolcuların ihbarı üzerine hastanede tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İldem-Organize Sanayi yönünde ilerleyen tramvaya silahla yaralanmış halde binen H.E.A'yı gören yolcular durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine tramvayın durduğu Tuna durağına 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, H.E.A'yı silahla yaralayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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