Kayseri'de yetenek sınavına hazırlanan öğrencilere hazırlık kursu

Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ve Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler için hazırlık kursu başlatıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanat Melikgazi’de düzenlenecek kurs, hafta içi her gün olmak üzere toplam 2 ay sürecek eğitim programı sunuyor.



Kontenjanı sınırlı olan ve ücretli kurslara katılım sağlamak isteyen kursiyerler için başvuru tarihi 3 Temmuz Cuma olarak belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yeteneğini mesleğe dönüştürmek isteyen gençleri kursa davet etti.



Eğitim, sanat ve kültür adına yatırımlara devam ettiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Yeteneğini ustalaştırmak ve hayalindeki okulu kazanmak isteyen sanatseverlerimiz için çok özel bir hazırlık kursunu hayata geçiriyoruz. İnsanı da toplumu da güzelleştiren en önemli unsurlardan biri sanattır. Sanat, özel yeteneklerin elinde daha da değer kazanıyor. Yeteneğini geliştirip geleceğini sanatla şekillendirmek isteyen tüm gençlerimizi Sanat Melikgazi’ye bekliyoruz."

