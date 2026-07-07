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        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 02:37 Güncelleme:
        Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        Gültepe Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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