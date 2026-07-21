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        Kayseri'deki Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Kayseri'deki Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Tomarza ilçesinde yer alan Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri çevresinde kapsamlı çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını hayata geçirerek, Zamantı Irmağı kıyılarını daha estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuyor.

        Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, alanda ağaç ve süs bitkisi dikimleri gerçekleştirilirken, mevcut yeşil alanlarda ot ve çim biçme ile bakım faaliyetleri titizlikle sürdürülüyor.

        Ekipler, ayrıca toprak tesviyesi ve verimliliği artırmaya yönelik düzenlemelerle alanı daha yeşil ve daha konforlu hale getiriyor.

        Doğayla iç içe modern bir yaşam ve spor alanı olarak planlanan Böke Kano Alanı ve Sosyal Tesisleri, sporculara ve ziyaretçilere çağdaş imkanlar sunarken, estetik peyzajıyla da bölgenin cazibesini artıracak önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

        Büyükşehir Belediyesi KAYTUR tarafından işletilen Tomarza Böke Kano Alanı Tesisi de hizmet vermeye başladı. Kano deneyimini doğayla buluşturan tesis, vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal yaşam alanları sunarken, sıcak ve soğuk içecekler ile çeşitli atıştırmalıklarıyla da hizmet veriyor.

        Valilik koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde 2026 yılı su sporlarının sezon açılışı dolayısıyla 22 Temmuz'da tören düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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