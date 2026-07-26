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        Kayseri'deki Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nda yeni sezon başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Kayseri'deki Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nda yeni sezon başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde hizmet veren Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, yeni sezonda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün tezgahların kurulduğu pazarda, organik sertifikalı ve pestisit analizlerinden geçirilen sebze, meyve ve doğal ürünler satışa sunuluyor.

        Her cumartesi 08.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren pazarda, Doğal Ürünler Bahçesi'nde yetiştirilen ürünlerin yanı sıra bölgedeki üreticilerin organik sertifikalı ürünleri de tüketicilerle buluşuyor. Diğer günlerde ise vatandaşlar ürünleri doğrudan üreticilerden temin edebiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

        Pazarda satışa sunulan tüm ürünlerin belediyenin ziraat mühendisleri ve teknik ekiplerince kontrol edildiğini ifade eden Taşcı, ürünlerde kimyasal kalıntı tespitine yönelik pestisit analizleri yapıldığını belirtti.

        Taşcı, ayrıca Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen tohum bankası projesiyle ata tohumlarının korunduğunu ve Doğal Ürünler Bahçesi'nde yer alan Tarım Aletleri Alanı'nın da ziyaretçilere açık olduğunu kaydetti.

        Pazarda ürünlerini satışa sunan üreticiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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