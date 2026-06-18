Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan endüstriyel temizlik kursu kayıtlarları başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından düzenlenecek kursla, kursiyerlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması ve doğrudan iş fırsatlarıyla buluşturulması hedefleniyor.



İş arayanlara istihdam desteği, işverenlere ise uzman personel desteği sunacak kurs, KAYMEK İhtisas Merkezi'nde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.



Başvurular, KAYMEK'in online sayfası üzerinden yapılabilecek.



- Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, vatandaşlarla buluştu



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında ilçedeki vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.



Hacılar'ın, şehir merkezinin hemen yanı başında yer alan, her geçen gün gelişen ve güzelleşen bir ilçe olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:





"Bağ ve sayfiye alanı kimliğinin yanı sıra turizm açısından da önemli bir merkez konumundadır. Kayak merkezine açılan önemli kapılardan biri olan ilçemiz, altyapı yatırımları, ulaşım projeleri, planlı şehirleşme çalışmaları ve TOKİ projeleriyle dikkati çekmektedir. Hem şirinliği hem de güzelliğiyle öne çıkan Hacılar, Kayseri'mizin kıymetli değerlerinden biridir. Bu güzel toprakları daha yaşanabilir hale getirmek, hem ihya hem de imar etmek adına tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yürüttüğümüz hizmetlerin bereketini hep birlikte yaşıyoruz."



Büyükkılıç'a, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici ve AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman eşlik etti.



- Büyükkılıç, İncesu OSB İtfaiye Grup Amirliği ziyaret etti.





Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan İtfaiye Grup Amirliği binasında incelemede bulundu.



İtfaiye teşkilatını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan İtfaiye Grup Amirliği binasını ziyaret eden Büyükkılıç, modern yapısı, gelişmiş teknik donanımı ve 7 araç kapasitesiyle hizmet verecek tesisteki çalışmaların son durumu hakkında İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Bağdat'tan bilgi aldı.



Büyükkılıç, yeni itfaiye merkezinin bölgenin güvenliği açısından önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, "Buraya 7 aracın rahatlıkla konuşlanabileceği modern bir tesis kazandırıldı. Organize sanayi bölgelerimizin güvenliği, üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İstihdam, üretim ve hizmet olunca akla bizler geliriz. Yatırımcı dostlarımızla birlikte şehrimize ne yapsak azdır." ifadesini kullandı.

