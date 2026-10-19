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        Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri gazetecilere tanıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ve Erciyes AŞ işbirliğiyle kentin tarihi, kültürel, gastronomik ve sportif zenginliklerinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Kayseri'nin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginlikleri gazetecilere tanıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) ve Erciyes AŞ işbirliğiyle kentin tarihi, kültürel, gastronomik ve sportif zenginliklerinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, turizmin çeşitlendirilmesi, kentin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen iki günlük etkinliğe ulusal ve sektörel medya temsilcileri katıldı.

        Program kapsamında kentin kış turizminin yanı sıra kültür, gastronomi, spor ve doğa turizmi potansiyeli tanıtıldı.

        Etkinliğin ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret eden gazetecilere, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından bilgi verildi.

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        Daha sonra Kayseri Kalesi, Kültepe Kaniş/Karum eserlerinin de sergilendiği Kayseri Arkeoloji Müzesi ve Mülhem Restaurant'ı ziyaret eden gazetecilere mantı, pastırma, yağlama, Develi cıvıklısı ve Nevzine tatlısı gibi yöresel lezzetler ikram edildi.

        Programın ikinci gününde ise Gevher Nesibe Darüşşifası (Selçuklu Müzesi), Hunat Hatun Külliyesi, Kurşunlu Cami, Saat Kulesi, Cami Kebir Kazı Alanı, Kapalı Çarşı ve Alaca Kümbet'i kapsayan Kültür Yolu rotası takip edildi.

        Ayrıca Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet veren tarihi Kayseri Lisesi, Atatürk Evi Müzesi, restore edilerek kütüphaneye dönüştürülen Meryem Ana Kilisesi ile Kayseri Mahallesi incelendi.

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        Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un kentte yürütülen restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmaları hakkında bilgi aktardığı organizasyonda, Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Evi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi ve Koramaz Vadisi Müzesi de ziyaret edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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