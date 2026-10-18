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        Kayserispor-Batman Petrolspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalan Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, "Maalesef 2 puan kaybettik, o yönden çok üzgünüm fakat bu 2 puanları çok telafi ederiz. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Lig uzun maraton." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Kayserispor-Batman Petrolspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor'la 2-2 berabere kalan Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, "Maalesef 2 puan kaybettik, o yönden çok üzgünüm fakat bu 2 puanları çok telafi ederiz. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Lig uzun maraton." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, son dakikada yenilen golle 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu ancak oyuncularının ortaya koyduğu mücadele ve oyun performansından memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Rakibinin savunma ağırlıklı bir oyun planıyla sahaya çıktığını belirten Gerin, lider konumundaki bir takımın Kayserispor karşısında bu denli savunma odaklı bir anlayışı benimsemesinin, takımının sahada doğru işler yaptığının göstergesi olduğunu ifade etti.

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        Takımın istatistiksel açıdan da etkili bir performans sergilediğini dile getiren Gerin, "Kolay değil. Yüzde 75 topa sahip olup 650 pas, yüzde 90 isabet ve rakibin ürettiği gol pozisyonunun 3 katı gol pozisyonu üretmek. Bunlar hakikaten öyle konuşmayla falan olacak işler değil. Çocuklar inanılmaz bir reaksiyon verdi. Doğru işler yaptılar ki değişimlerde mevkisi olmayan oyuncuları bile kullandık. Maalesef 2 puan kaybettik o yönden çok üzgünüm fakat bu 2 puanları çok telafi ederiz. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Lig uzun maraton." diye konuştu.

        Taraftarlara da teşekkür eden Gerin, rakibin öne geçtiği bölümde dahi tribünlerin takımı desteklemeyi sürdürdüğünü belirterek taraftarların oyuncuları maç boyunca ayakta tuttuğunu sözlerine ekledi.

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        - Batman Petrolspor cephesi

        Batman Petrolspor'un yardımcı antrenörü Can Güçer de 1 puan almalarından dolayı çok sevinemediklerini belirtti.

        Karşılaşmaya galibiyet hedefiyle çıktıklarını ifade eden Güçer, oyuncularının son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmadığını dile getirdi.

        Takım arkadaşlarını emeklerinden dolayı tebrik eden Güçer, "İlk yarıda oyun planımız gerçekten iyi bir şekilde işlerken maalesef ikinci yarıda, rakibimizi iyi analiz etmemize rağmen analiz etmediğimiz başka sebepler oldu. Ama biz önümüze bakacağız. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, oyuncu grubuna, hepsinin ayağına sağlık. Bundan sonraki süreçte de daha iyi bir Batman Petrolspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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