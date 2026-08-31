Kayserispor, Sam Mather ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.
Giriş: 31.08.2026 - 21:49 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulbün yazılı açıklamasında, Mather'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
21 yaşındaki genç oyuncuya Kayserispor'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
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