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        Kayserispor, Sam Mather ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Kayserispor, Sam Mather ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, İngiliz sol kanat Sam Mather ile yollarını ayırdı.

        Sarı-kırmızılı kulbün yazılı açıklamasında, Mather'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

        21 yaşındaki genç oyuncuya Kayserispor'a verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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