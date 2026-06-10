Kayserispor, teknik direktör Atila Gerin ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Atila Gerin getirildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.
Açıklamada, "Hoş geldin Atila Gerin. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Atila Gerin ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem Atila Gerin'e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Kayseri temsilcisinde kulüp menajerliği görevine de Seyit İçgül'ün getirildiği açıklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.