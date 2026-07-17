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        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 21:33 Güncelleme:
        Kayserispor'da sezon hazırlıkları devam ediyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre teknik direktör Atila Gerin yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

        Kayserispor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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