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        Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'un transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.


        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, FIFA tarafından geçmiş dönem borçlarına ilişkin uygulanan geçici transfer yasağına konu olan tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Söz konusu transfer yasağına esas teşkil eden FIFA nezdindeki tüm dosyalara ilişkin süreçler tamamlanmış olup kulübümüzün transfer yasağı resmen kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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