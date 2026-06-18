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        KAYÜ "Spor Dostu Kampüs" ünvanı aldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Kayseri Üniverstesine (KAYÜ) "Spor Dostu Kampüs" ünvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        KAYÜ "Spor Dostu Kampüs" ünvanı aldı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Kayseri Üniverstesine (KAYÜ) "Spor Dostu Kampüs" ünvanı verildi.

        KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla "Spor Dostu Kampüs Ödülleri" sertifika töreni düzenlendi.

        Ödülü Özvar’dan alan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi.

        Karamustafa, bağımsız kişiler tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda, üniversitenin "Spor Dostu Kampüsü" ünvanını almaya hak kazandığını ifade etti.

        Üniversitenin başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

        "Toplamda 73 üniversitenin 81 farklı kampüsüyle başvuruda bulunduğu bu prestijli ünvan için yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kriterleri başarıyla tamamlayan 30 üniversitenin 31 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' seçildi. Üniversitemiz, seçkin ve güçlü liste içerisinde 11. sırada yer alarak bir başarıya imza atmış oldu. Bizler sadece mesleki ve teknik yükseköğretimde değil, kültürde, sanatta ve sporun birleştirici gücünde de öncü bir kampüs inşa etme gayretindeyiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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