KAYÜ "Spor Dostu Kampüs" ünvanı aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Kayseri Üniverstesine (KAYÜ) "Spor Dostu Kampüs" ünvanı verildi.



KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla "Spor Dostu Kampüs Ödülleri" sertifika töreni düzenlendi.



Ödülü Özvar’dan alan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversiteye ve şehre hayırlı olmasını diledi.



Karamustafa, bağımsız kişiler tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda, üniversitenin "Spor Dostu Kampüsü" ünvanını almaya hak kazandığını ifade etti.



Üniversitenin başarılarına bir yenisini daha eklediğini belirten Karamustafa, şunları kaydetti:



"Toplamda 73 üniversitenin 81 farklı kampüsüyle başvuruda bulunduğu bu prestijli ünvan için yapılan detaylı incelemeler neticesinde, kriterleri başarıyla tamamlayan 30 üniversitenin 31 kampüsü 'Spor Dostu Kampüs' seçildi. Üniversitemiz, seçkin ve güçlü liste içerisinde 11. sırada yer alarak bir başarıya imza atmış oldu. Bizler sadece mesleki ve teknik yükseköğretimde değil, kültürde, sanatta ve sporun birleştirici gücünde de öncü bir kampüs inşa etme gayretindeyiz."

