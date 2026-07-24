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        "Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı" adlı şiir kitabının telif hakları Talas Belediyesine devredildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'nun, "Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı" adlı şiir kitabının tüm telif haklarını Talas Belediyesine devrettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:22 Güncelleme:
        "Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı" adlı şiir kitabının telif hakları Talas Belediyesine devredildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'nun, "Kıbrıs Türklerinin Kurtuluş Destanı" adlı şiir kitabının tüm telif haklarını Talas Belediyesine devrettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öksüzoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

        Öksüzoğlu ile Yalçın, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesini anlatan önemli eserlerin telif haklarının Talas Belediyesine devredilmesini öngören protokol imzaladı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öksüzoğlu, yıllar önce kaleme aldığı ve Kıbrıs Türk mücahitlerinin kahramanlık mücadelesini anlatan şiir kitabı ile yaklaşık 10 yıl önce hazırlanan ve kendi seslendirmesiyle milyonlarca kişi tarafından izlenen 23 dakikalık filmin telif haklarını da belediyeye bıraktığını kaydetti.

        Yalçın ise kendilerine duyulan güven ve bırakılan kültürel miras karşısında büyük gurur yaşadıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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