Kocasinan Belediyesi eski parkları yeniliyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi'nde bulunan Dudayev Parkı'nda devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin eski parklarından biri olan Dudayev Parkı'nı inceleyen Çolakbayrakdar, modern donatılar ve yeni kullanım alanlarıyla baştan aşağı parkı yenileyeceklerini belirtti.



Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların daha konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanının Kocasinan'a kazandırılacağını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:



"Parkımızda yenileme çalışmalarımıza başladık. İnşallah çalışmalarımızın tamamlanmasıyla Dudayev Parkı, yenilenen oyun grupları, modern dinlenme alanları, estetik peyzaj düzenlemeleri ve konforlu kullanım alanlarıyla hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği güzel bir yaşam alanına dönüşecek. Bir yandan yeni imara açılan bölgelerimizde yeni parklar inşa ederken, diğer yandan kamulaştırma çalışmalarıyla ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bununla birlikte yıllardır vatandaşlarımızın kullanımında olan mevcut parklarımızı da modernize ediyoruz. Bu sezon içerisinde hem yeni parklarımızı ilçemize kazandıracak hem de vatandaşlarımızın aktif olarak kullandığı mevcut parklarımızı yenilemeye devam edeceğiz."

