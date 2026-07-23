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        Kocasinan'da altyapı yatırımları devam ediyor

        Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve konforu artırmak amacıyla yürüttüğü yenileme, yeni yol açma ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Kocasinan'da altyapı yatırımları devam ediyor

        Kayseri’nin Kocasinan Belediyesi, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve konforu artırmak amacıyla yürüttüğü yenileme, yeni yol açma ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, ilçenin her bir mahallesinde ihtiyaçları tespit ederek planlı ve hızlı bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.

        Geleceğe hazır ve daha modern bir Kocasinan inşa etmeyi hedeflediklerini kaydeden Çolakbayrakdar, ilçenin her köşesinde hizmet üretmeye kentin yaşam kalitesini artırmaya devam ettiklerini aktardı.

        Altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden ulaşım yatırımlarına kadar her alanda kesintisiz hizmet sunmayı sürdüreceklerini belirten Çolakbayrakdar, "Mevcut yollarımızı yeniliyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol ve asfalt çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız, hemşerilerimizin daha rahat, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamaktır. Bizim bütün gayretimiz, içinde yaşadığımız mahallelerimizin değerini artırmak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha mutlu bir Kocasinan inşa etmektir." ifadelerini kullandı.






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