Lösemili çocukları taşıyan "Umut Treni" Kayseri'ye geldi

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası" kapsamında düzenlenen "Umut Treni" etkinliğinde 50 çocuk, Güney Ekspresi ile Kayseri'ye geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin desteğiyle "Mucize ve Umudun Adı LÖSEV" sloganıyla hayata geçirilen "Umut Treni" etkinliği kapsamında çocukları taşıyan Güney Ekspresi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile vatandaşlar tarafından tren garında karşılandı.

Çocuklar ve ailelerin balon uçurduğu etkinlik sonrasında oluşturulan konvoy, Kapadokya'ya yola çıktı.

Çocuklar, yarın kendileri için organize edilen gezi programıyla Kapadokya bölgesini tanıma fırsatı bulacak.