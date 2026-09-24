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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, TEKNOFEST'te birinci olan takımı tebrik etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST 2026'da birinci olan takımı tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, TEKNOFEST'te birinci olan takımı tebrik etti

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST 2026'da birinci olan takımı tebrik etti.

        Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, bilim ve teknoloji alanında gençleri ve yenilikçi projeleri destekleyen bir belediye olduklarını belirtti.

        Özellikle teknoloji yapan ve üreten gençlere destek olduklarını vurgulayan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak TEKNOFEST kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Son olarak katkı sundukları takımın TEKNOFEST 2026'da birinci olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Belediyemizin desteklediği Cyclo-Gen Takımı, üçlü negatif meme kanserinde ilaç direncinin azaltılmasına yönelik geliştirdiği proje ile TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Türkiye birinciliğini elde etti. Şehrimizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran bu gençlerimizin gelecekte de nice başarılara imza atacaklarına inancımız tam. Bu büyük başarı için tüm ekip başta olmak üzere takım kaptanı Sayın Kübra Yumuk Tok'a, takımının danışmanı Sayın Prof. Dr. Zuhal Hamurcu'ya ve Melikgazi Belediyesi mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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