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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yatay mimari çalışmalarını yerinde inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yatay mimari çalışmalarını yerinde inceledi, sahayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 10:35 Güncelleme:
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, yatay mimari çalışmalarını yerinde inceledi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yatay mimari çalışmalarını yerinde inceledi, sahayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin geleceğine değer katan nitelikli kentsel dönüşüm alanlarını genişleten Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Yatay Mimari Projesiyle 40 bin metrekarelik alanda 120 bahçeli ev inşa ediyor.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, toplam 9 bölgede gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleriyle her gelir grubuna özel çalışmalar yaptıklarını belirtti.


        Altınoluk Mahallesi'nde sürdürülen yatay mimari projesini yerinde incelediklerine değinen Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Kentsel dönüşüm projelerimiz çok farklı alanlarda devam ediyor. Sadece 7 yılda yaptığımız kentsel dönüşüm konutlarının sayısı yaklaşık 5 bine ulaştı. Her gelir grubu için farklı çalışmalarımız var. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerin yanı sıra yatay mimaride iki katlı bahçeli evlerimiz mevcut. Altınoluk Mahallesi'nde 40 bin metrekare alanda 120 adet bahçeli ev yapıyoruz. İki farklı müteahhit firma ihaleyi almıştı. Şimdi bu binalarımızın artık peyzajına, park ve bahçe düzenlemesine, yol çalışmasına geçiyoruz. Burası çok hızlı bir şekilde tamamlandı."


        Palancıoğlu, proje kapsamında müstakil ev sahibi olmak ya da müstakil ev yaptırmak için fikir edinmek isteyen vatandaşları numune daireleri görmeye davet eden etti.


        İlçeye çok önemli bir proje kazandırdıklarını kaydeden Palancıoğlu, "Güzel bir çalışmaya vesile olmak, örnek olmak bizi de mutlu ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah, burada bahçeli ev sahibi olacak herkese sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde oturmayı nasip etsin." dedi.

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