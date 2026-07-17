Melikgazi Belediyesinden 58 mahallede ilaçlama çalışması

Melikgazi Belediyesi, insan ve çevre sağlığının korunması amacıyla ilçedeki 58 mahallede periyodik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi amacıyla sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.



Çalışmaların doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanılarak yürütüldüğünü aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Belediyemizin yıl boyunca belli periyotlarla sürdürdüğü fakat havaların ısınması ile yoğunlaştırdığımız ilaçlama çalışmaları kapsamında ekiplerimiz park ve bahçeler, yağmur suyu kanalları, rögarlar, çöp konteynerleri ve orta refüjler gibi çeşitli üreme alanları ile bilhassa vatandaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarda larva ve haşerelerle mücadele ediyor. Doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanarak sinek, sivrisinek ve haşerelere karşı ilçemizin her köşesinde yürüttüğümüz bu çalışmalarla amacımız hemşerilerimizin rahat ve sağlıklı bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak. Bu doğrultuda ilçemizin sağlığı ve temizliği için emek veren mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ederim."



