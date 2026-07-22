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        Melikgazi Belediyesinin hazırladığı projeye ORAN'dan destek

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi"nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından destek almaya hak kazandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesinin hazırladığı projeye ORAN'dan destek

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Seramik Atölyesi Yenilikçi Teknolojilerle Üretim Projesi"nin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından destek almaya hak kazandığını duyurdu.

        Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeyle kadınların mesleki beceriler kazanmasının, seramik ve çini üretim kapasitesinin artırılmasının ve Kayseri'nin zengin kültürel mirasının ekonomik değere dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

        Yapılan sözleşmenin belediyenin yerel kalkınma ve sosyal politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna değinen Palancıoğlu, "Başkan yardımcım, ilgili birim müdürlerim ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'in katılımıyla yapılan imza töreniyle proje resmi olarak başlamış olup, Melikgazi Belediyesinin sosyal politika uygulamalarına örnek teşkil edecek ve bölgesel kalkınma hedeflerine stratejik katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

        Proje ile turizm gelirlerinin artırılmasına doğrudan katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu projeyle geleneksel seramik ve çini üretimi dijital modelleme, fotogrametri ve hızlı prototipleme gibi yenilikçi teknolojilerle buluşturulacak. Ayrıca projemiz yalnızca kısa vadeli eğitim ve üretim faaliyetleriyle sınırlı kalmayacak, sürdürülebilir bir işletme modeli, güçlü kurumsal kapasite ve turizm gelirlerinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacak. Hediyelik eşya üretimi, e-ticaret ve turizm kanallarında pazarlanabilir hale gelecek ürünler sayesinde kadınların üretime katılımı ile hane gelirleri artacak, yerel ekonomiye canlılık kazandırılacak. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Destek alacağımız yeni projemizin de hayırlı olmasını dilerim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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