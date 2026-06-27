Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi Belediyesinin üretici pazarları için kura çekimi yapıldı

        Melikgazi Belediyesinin üretici pazarları için kura çekimi yapıldı

        Melikgazi Belediyesinde üreticilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Tacettinveli, Keykubat ve İldem pazar yerlerinde satış yapacak esnaf için kura çekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesinin üretici pazarları için kura çekimi yapıldı

        Melikgazi Belediyesinde üreticilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Tacettinveli, Keykubat ve İldem pazar yerlerinde satış yapacak esnaf için kura çekimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi sonucunda Tacettinveli Mahallesi'ndeki üretici pazarında 265, İldem bölgesindeki üretici pazarında 180, Keykubat Mahallesi'ndeki üretici pazarında ise 24 üretici satış yapacak.

        6 Temmuz'da açılması planlanan üretici pazarları kasım ayının ilk haftasına kadar hizmet verecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentte yerel üretim yapan üreticilerin organik ve sağlıklı ürünlerini bu pazarlar sayesinde tarladan vatandaşa sunduklarını belirtti.

        Hem yerel üreticinin emeklerini en iyi şekilde değerlendirmesini hem de halkın güvenli, taze ürünlere kolayca erişmelerini sağladıklarını ifade eden Palancaoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni dönem için kuramızı da çektik. İldem'deki kapalı semt pazarı salı, çarşamba ve perşembe günleri, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan üretici pazarı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Keykubat Mahallesi'ndeki pazar yerimiz ise cuma, cumartesi ve pazar günleri açılacak. Pazarlarımızda sadece tarlada yetişen doğal ürünlerin satışı yapılacak. Bu yılki pazarımız üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi pazarlarımızı ziyaret ederek, organik ürünlerden almaya davet ediyorum."





















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        Ebeveynlerin sevinç fotoğrafları bebeklerde hasara dönüşebilir Pediatri Uzm...
        Ebeveynlerin sevinç fotoğrafları bebeklerde hasara dönüşebilir Pediatri Uzm...
        Melikgazi'de Üretici Pazar Yeri için kura çekimi yapıldı
        Melikgazi'de Üretici Pazar Yeri için kura çekimi yapıldı
        Kayseri'de polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin sahibine 338 bi...
        Kayseri'de polisten kaçan sürücünün kullandığı motosikletin sahibine 338 bi...
        Kayseri'de elindeki satırla trafikte başka sürücüyle tartışan taksiciye 180...
        Kayseri'de elindeki satırla trafikte başka sürücüyle tartışan taksiciye 180...
        Film sahnelerini aratmayan kovalamaca polis kamerasında 'Dur' ihtarına uyma...
        Film sahnelerini aratmayan kovalamaca polis kamerasında 'Dur' ihtarına uyma...
        Kayseri 3 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalan...
        Kayseri 3 ayrı suçtan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalan...