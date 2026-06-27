Melikgazi Belediyesinin üretici pazarları için kura çekimi yapıldı

Melikgazi Belediyesinde üreticilerin organik ürünlerini tarladan direkt olarak vatandaşlara sunduğu Tacettinveli, Keykubat ve İldem pazar yerlerinde satış yapacak esnaf için kura çekimi yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kura çekimi sonucunda Tacettinveli Mahallesi'ndeki üretici pazarında 265, İldem bölgesindeki üretici pazarında 180, Keykubat Mahallesi'ndeki üretici pazarında ise 24 üretici satış yapacak.



6 Temmuz'da açılması planlanan üretici pazarları kasım ayının ilk haftasına kadar hizmet verecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentte yerel üretim yapan üreticilerin organik ve sağlıklı ürünlerini bu pazarlar sayesinde tarladan vatandaşa sunduklarını belirtti.



Hem yerel üreticinin emeklerini en iyi şekilde değerlendirmesini hem de halkın güvenli, taze ürünlere kolayca erişmelerini sağladıklarını ifade eden Palancaoğlu, şunları kaydetti:



"Yeni dönem için kuramızı da çektik. İldem'deki kapalı semt pazarı salı, çarşamba ve perşembe günleri, Tacettinveli Mahallesi'nde bulunan üretici pazarı perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri, Keykubat Mahallesi'ndeki pazar yerimiz ise cuma, cumartesi ve pazar günleri açılacak. Pazarlarımızda sadece tarlada yetişen doğal ürünlerin satışı yapılacak. Bu yılki pazarımız üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Tüm hemşehrilerimizi pazarlarımızı ziyaret ederek, organik ürünlerden almaya davet ediyorum."











































