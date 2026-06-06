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        Melikgazi'de "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşması devam ediyor

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mobil Başkan" aracıyla gerçekleştirdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları kapsamında, Sakarya, Anafartalar, Keykubat ve Selimiye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 14:40 Güncelleme:
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        Melikgazi'de "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşması devam ediyor

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Mobil Başkan" aracıyla gerçekleştirdiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" buluşmaları kapsamında, Sakarya, Anafartalar, Keykubat ve Selimiye mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, teknik ekipler ve ilgili altyapı kurumlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu Keykubat Mahallesi'ndeki programda, mahalle sakinlerinin talep, öneri ve ihtiyaçları dinlendi, çözümler üretildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, vatandaşlarla yüz yüze iletişim kurmaya önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Program kapsamında muhtarlarımız, teknik ekibimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve altyapı kurumlarımızla birlikte vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Hem vatandaşlarımızın taleplerini yerinde tespit ediyoruz hem de hizmetlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz. Sakarya, Anafartalar, Keykubat ve Selimiye mahallelerimizi kapsayan bir buluşma gerçekleştirdik. Belediye olarak 600 bin nüfusa hizmet ediyoruz."



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