Melikgazi'de yağışların ardından çöken taş duvar yeniden yapılıyor

Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle çöken yaklaşık 30 yıllık taş duvar yeniden inşa ediliyor.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların can güvenliğini korumak ve bölgedeki tehlikeyi hızla ortadan kaldırmak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, modern bir istinat duvarı inşa etmek için çalışmaları başlattı.



Çalışmaları yakından takip eden ve yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yüksekliği yer yer 10 metreye kadar çıkan taş duvarın aşırı yağıştan geçen hafta büyük oranda çöktüğünü belirtti.



Herhangi bir sıkıntı oluşmadan gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu tür taş duvarların standartların üzerinde yapılması oldukça risk taşıyor. Bir müddet sonra yağışla birlikte duvarın şişerek yıkılma riski oluşuyor. Ben vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Tabii burada bulunan taş duvarlar 30-40 yıl önce yapılmış, yağışla birlikte şişmiş durumda. Biz burada gerekli tedbirleri alıp vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız. İstinat duvarı çalışmamız başlayacak ve istinat duvarını yaptıktan sonra yolu tekrar ulaşıma açacağız. Çalışmamız hayırlı olsun."

















































