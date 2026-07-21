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        Melikgazi'de yeni konutların inşası için eski binaların yıkımı sürüyor

        Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi'nde Hulusi Akar ve Eşref Bitlis Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılacak yeni bloklar için ömrünü tamamlamış eski yapıların yıkımına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Melikgazi'de yeni konutların inşası için eski binaların yıkımı sürüyor

        Melikgazi Belediyesi, Köşk Mahallesi'nde Hulusi Akar ve Eşref Bitlis Bulvarı'nın kesiştiği alanda yapılacak yeni bloklar için ömrünü tamamlamış eski yapıların yıkımına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yıkım alanında incelemelerde bulundu.


        Burada açıklamalarda bulunan Palancıoğlu, mahalledeki eski yapıların hepsinin hak sahipleriyle ile anlaştıklarını, yeni bir yol açarak Hulusi Akar Bulvarı'ndan Eşref Bitlis Bulvarı'na bağlantı yolu yapacaklarını bildirdi.


        Alanda 2+1 ve 3+1 daireler inşa edileceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Vatandaşlarımızı ya buraya ya da Battalgazi Mahallesi'ne taşıyacağız. Dolayısıyla şehrimizi, ilçemizi giderek güzelleştiriyoruz. 24 bin metrekare alanda 50'ye yakın gecekonduyu kaldırdık. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkür ediyoruz. Oldukça hızlı bir şekilde de buranın ihalesini yapıp sonuçlandırıyoruz. Cenab-ı Allah ağız tadıyla sağlık içinde oturmayı nasip etsin. Bu yasal işlemleri halletmek, buraları yıkmak, ihalesini yapmak ve gerekli inşaat çalışmalarını yapmak oldukça zahmetli işler. Binlerce daire yapan bir belediyeyiz. Türkiye'nin en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyesiyiz. Bu başarı ekiple oluyor. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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