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        Melikgazi'de yenilenen Deringöz Parkı ve Havuzu açıldı

        Melikgazi Belediyesince yenileme çalışmaları tamamlanan Deringöz Parkı ve Havuzu hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 08:08 Güncelleme:
        Melikgazi'de yenilenen Deringöz Parkı ve Havuzu açıldı

        Melikgazi Belediyesince yenileme çalışmaları tamamlanan Deringöz Parkı ve Havuzu hizmete sunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin estetiğine ve yeşil alanlarına önem veren Melikgazi Belediyesi, Gürpınar Mahallesi'ndeki park ve havuzun yenileme çalışmalarını tamamladı.

        Düzenlenen programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların aileleriyle huzurla nefes alabileceği ve çocukların güvenle oynayabileceği alanları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

        Gürpınar'da havuz talebinin uzun zamandır gündemde olduğunu ifade eden Palancıoğlu, gelecek yıl havuza yüzme eğitmeni göndereceklerini ve vatandaşların yüzme dersi alabileceklerini kaydetti.

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        Mahalledeki doğal gaz sorunlarının yüzde 95 oranında çözüldüğünü belirten Palancıoğlu, Türkiye'de en çok okul, Kur'an kursu, cami, sosyal tesis ve kütüphane yapan belediye olduklarını ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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