Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Melikgazi'deki yaz kurslarında 7 bin kursiyere eğitim veriliyor

        Melikgazi'deki yaz kurslarında 7 bin kursiyere eğitim veriliyor

        Melikgazi Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında açılan ücretsiz yaz kurslarında 7 bin kursiyer eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Melikgazi'deki yaz kurslarında 7 bin kursiyere eğitim veriliyor

        Melikgazi Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında açılan ücretsiz yaz kurslarında 7 bin kursiyer eğitim alıyor.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 farklı bölgede, 18 sosyal tesiste ve 16 farklı branşta düzenlenen kurslar ilgi görüyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve kursiyerlerle bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, yaz kurslarının çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

        İlçe genelinde 7 bin kursiyere eğitim verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Melikgazi Belediyesi olarak şu anda tam 7 bin kursiyere eğitim veriyoruz. 30 farklı bölgede 18 tesisimizde, 16 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Tınaztepe Sosyal Tesisleri'mizde kursiyerlerimizle bir araya geldik. Burada voleyboldan hızlı okuma tekniklerine, resimden enstrümana kadar farklı alanlarda eğitimlerimiz var. Burası her gün tıklım tıklım. Sadece Tınaztepe Sosyal Tesisimizde 890 kursiyerimiz var. Küçükten büyüğe herkes burada. Ben tüm velilerimize teşekkür ediyorum, çocuklarını yalnız bırakmayıp ilgileniyorlar. Bu sene hakikaten çok farklı bir yaz okulu çalışması yapıyoruz. Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak kalması, sürekli internette vakit geçirmesinin önüne geçilmesi için bu tür etkinliklerle enerjilerini harcamaları çok önemli."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Bahçeli: Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlığı: Grup toplantısında kararı duyuracak
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Trump'tan İran'a: Umurumda değil
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Dünya Kupası sahibini buluyor!
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        Uzaydan "Turkuaz İstanbul"
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        ‘Teknoloji Boyun’lu nesiller geliyor!
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Sema Karakoca cinayeti... Kan donduran ayrıntılarla 16 yıldır aralanamayan sır perdesi…
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Japonya'da erkek veliaht sıkıntısı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Günübirlik gezi dönüşü facia: 3 ölü, 8 yaralı
        Bodrum tatili
        Bodrum tatili
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Gözler Messi ve Yamal'da!
        Savunma anatomisi
        Savunma anatomisi
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İsrail basını: ABD İran'a saldırıların kapsamını genişletecek
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        İki milyar seyirci bu şovu bekliyor
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'a geldiğinde tutuklanacak mı?
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Estetik sonrası ilk görüntü
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?
        Gözlerinize ne kadar güveniyorsunuz?

        Benzer Haberler

        Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı
        Erciyes Plaj Voleybolu Turnuvası tamamlandı
        Kayseri'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kayseri'de tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Melikgazi'de 7 bini aşkın kursiyerle yaz dolu dolu geçiyor
        Melikgazi'de 7 bini aşkın kursiyerle yaz dolu dolu geçiyor
        Erciyes'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı
        Erciyes'te 2 bin 200 metrede plaj voleybolu heyecanı yaşandı
        Yahyalı'ya 35 milyon TL'lik asfalt yatırımı
        Yahyalı'ya 35 milyon TL'lik asfalt yatırımı
        Yahyalı'daki mahalle yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serilecek
        Yahyalı'daki mahalle yollarına 10 bin ton sıcak asfalt serilecek