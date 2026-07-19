Melikgazi'deki yaz kurslarında 7 bin kursiyere eğitim veriliyor

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında açılan ücretsiz yaz kurslarında 7 bin kursiyer eğitim alıyor.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30 farklı bölgede, 18 sosyal tesiste ve 16 farklı branşta düzenlenen kurslar ilgi görüyor.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve kursiyerlerle bir araya geldi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, yaz kurslarının çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.



İlçe genelinde 7 bin kursiyere eğitim verdiklerini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Melikgazi Belediyesi olarak şu anda tam 7 bin kursiyere eğitim veriyoruz. 30 farklı bölgede 18 tesisimizde, 16 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Tınaztepe Sosyal Tesisleri'mizde kursiyerlerimizle bir araya geldik. Burada voleyboldan hızlı okuma tekniklerine, resimden enstrümana kadar farklı alanlarda eğitimlerimiz var. Burası her gün tıklım tıklım. Sadece Tınaztepe Sosyal Tesisimizde 890 kursiyerimiz var. Küçükten büyüğe herkes burada. Ben tüm velilerimize teşekkür ediyorum, çocuklarını yalnız bırakmayıp ilgileniyorlar. Bu sene hakikaten çok farklı bir yaz okulu çalışması yapıyoruz. Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak kalması, sürekli internette vakit geçirmesinin önüne geçilmesi için bu tür etkinliklerle enerjilerini harcamaları çok önemli."



