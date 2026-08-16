Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

        Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u sahasında 2-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, 2 maçta alınan 6 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u sahasında 2-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, 2 maçta alınan 6 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklara çok teşekkür ediyorum. Yeni kurulup, bu kadar az antrenmanla çıkıp çok büyük fedakarlıklarla 2 maçta 6 puan yaptılar. Onların ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz." dedi.

        Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Gerin, erken golün kendilerini rahatlattığını, eksikliklerini çalışarak kapatmaya çalışacaklarını dile getirdi.

        REKLAM

        - Ekenler Beton Sivasspor cephesi

        Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise yenilmelerine rağmen maçta iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

        Karşılaşmada 10 kişi kaldıkları süreye kadar başa baş bir mücadelerinin yaşandığını aktaran Tüşdemir, şunları kaydetti:

        "Bir tanesi kendi hatamızdan olmak üzere 2 tane çok basit gol yedik. Lig uzun bir maraton. Henüz ikinci haftasındayız. Oyunumuz çok doğruydu ama gol bölgelerindeki eksikliğimiz, oradaki yaşadığımız sıkıntılar aşikar. Çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık. Lig uzun bir maraton. Artılarımızı yanımıza alıp eksilerimizi de azaltıp yolumuza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        Ceuta'ya geçmeye çalışan 100'ü aşkın kişi gözaltına alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da

        Benzer Haberler

        İsmet Taşdemir: "Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bırak...
        İsmet Taşdemir: "Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bırak...
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Kayserispor: 2 - Sivasspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Kayserispor: 2 - Sivasspor: 0
        Kayseri'de stadyumda maç öncesi arı sürprizi
        Kayseri'de stadyumda maç öncesi arı sürprizi
        Kayseri itfaiyesinden festivalde afet ve yangın bilinci eğitimi
        Kayseri itfaiyesinden festivalde afet ve yangın bilinci eğitimi
        Talas Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi
        Talas Belediyesi personeline yangın eğitimi verildi