Metro Holding Kayserispor-Ekenler Beton Sivasspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Ekenler Beton Sivasspor'u sahasında 2-0 yenen Metro Holding Kayserispor'da teknik direktör Atila Gerin, 2 maçta alınan 6 puanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gerin, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklara çok teşekkür ediyorum. Yeni kurulup, bu kadar az antrenmanla çıkıp çok büyük fedakarlıklarla 2 maçta 6 puan yaptılar. Onların ayaklarına, yüreklerine sağlık. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz." dedi.

Sivasspor'un iyi bir takım olduğunu vurgulayan Gerin, erken golün kendilerini rahatlattığını, eksikliklerini çalışarak kapatmaya çalışacaklarını dile getirdi.

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- Ekenler Beton Sivasspor cephesi

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise yenilmelerine rağmen maçta iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

Karşılaşmada 10 kişi kaldıkları süreye kadar başa baş bir mücadelerinin yaşandığını aktaran Tüşdemir, şunları kaydetti:

"Bir tanesi kendi hatamızdan olmak üzere 2 tane çok basit gol yedik. Lig uzun bir maraton. Henüz ikinci haftasındayız. Oyunumuz çok doğruydu ama gol bölgelerindeki eksikliğimiz, oradaki yaşadığımız sıkıntılar aşikar. Çok fazla pozisyona girdik ama atamadık. Oyun olarak iyi ama skor olarak kötü bir maçı geride bıraktık. Lig uzun bir maraton. Artılarımızı yanımıza alıp eksilerimizi de azaltıp yolumuza devam edeceğiz."