MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye" ile Türkiye'nin sadece kendi huzur iklimini, milli birlik ve beraberliğini pekiştirmeyeceğini, küresel barış ve istikrara erişme anlamında da önemli ve başat ülkelerden birisi olacağını belirtti.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.



Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan hadiselere rağmen Türkiye'nin enerji, diplomasi ve ulaştırma gibi birçok konuda bölgesinde lider bir ülke olduğunu söyledi.





Türkiye'nin dünyada 10'un üzerinde ülkede askeri üssünün bulunduğuna dikkati çeken Özdemir, bunun yanı sıra aynı anda Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Basra, Hint Okyanusu gibi çok geniş bir sahada donanmanın Türk bayrağını açtığını ifade etti.



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kendi istikrarını tesis eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, aynı zamanda aziz milletimizin huzurunun tesisi, iç cephemizin tahkim edilip sağlamlaştırılması ve barış ikliminin de Türkiye açısından ne derece önemli olduğu gerçeği malum." diyen Özdemir, şunları kaydetti:





"Terörsüz Türkiye ile Türkiye sadece kendi iç cephesini tahkim ederek huzur iklimini, milli birlik ve beraberliği daha da pekiştirmeyi başarmayacak, aynı zamanda bölgesinde ve dünyanın geri kalanında da terör gündeminin ortadan kalkması suretiyle hem kendi imkan ve olanaklarını geliştirme fırsatı bulacak hem de küresel barış ve istikrara erişme anlamında da önemli ve başat ülkelerden birisi olduğu gerçeğini tüm taraflara hiç kuşku yok ki kabul ettirecek. Bu kapsamda bu hafta içerisinde Allah izin verirse Meclis'e bir çerçeve yasa gelecek. Bu çerçeve yasanın bütün siyasi partiler tarafından desteklenmesinin öneminin yanı sıra MHP, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ve bütün kadrolarıyla Meclis'te üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek üzere mesaisini sürdürecektir."



MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın'ın da konuşma yaptığı kongrede, MHP Kocasinan İlçe Başkanlığına yeniden Behsat Önder seçildi.





Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek MHP'ye katılan Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Davut Umsu'ya rozet takıldı.



