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        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, gazetecilerle buluştu

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:14 Güncelleme:
        MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, gazetecilerle buluştu

        MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, gazetecilerle bir araya geldi.

        Bir at çiftliğinde kentteki basın mensuplarıyla buluşan Ersoy, gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Ersoy, Cumhur İttifakı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, kentin gelişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Partideki kongre sürecine değinen Ersoy, 1-2 Ağustos ve 8-9 Ağustos'ta ilçe kongrelerinin tamamlanacağını, eylül ayında ise il kongresinin yapılacağını, 16 ilçe başkanıyla daha güçlenmiş yönetimlerle parti kongrelerini gerçekleştireceklerini belirtti.

        Bir gazetecinin kentin futbol takımları Kayserispor ve Erciyes 38 FK'yi yeni dönemde nerede görmek istediklerini sorması üzerine Ersoy, şunları kaydetti:

        "Kayserispor'u çok seviyorum. Erciyes 38 FK de Kayserispor da bizim kulübümüz, ikisini birbirinden ayırmıyorum. Kayserispor, geçen yıl talihsiz bir şekilde Süper Lig'den düştü. Ben hep söylüyorum, sürdürülebilir bir yapı önemli. Mevcut futbolculardan hem parasını ödeyip hem tutamadıklarımız oldu. Bu üzücü, bunu kabul etmek mümkün değil. Kayserispor'da 110 milyon avrodan 15 milyon avroya düşmüş bir yapı var, bu çok kıymetli. Bunun da nereden, nasıl geldiğini herkes biliyor. Kayserispor'da her gün ödeme var, her gün para bulmanız gerekiyor. Finansı iyi yönetemezseniz şirketi batırırsınız. Ali Başkan'a sahip çıksınlar çünkü bu işlere talip olmak öyle kolay değil, her babayiğidin harcı da değil. Erciyes 38 FK borçsuz bir kulüp, Erciyes 38 FK'nin Türkiye'de örneği yok."

        Ersoy, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine de sürecin kendi içinde ilerlediğini, bu süre içinde hiç şehit verilmediği için mutlu olduklarını, kanunlaştırılacak maddeler üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

        Yeni Parti'ye ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine Ersoy, "91 milletvekiliyle yeni bir parti kurup yeni bir yere gitmeleri ne kadar doğru bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nu dün cumhurbaşkanı adayı yapmışlardı, ülkeyi yönettireceklerdi. Bugün 'hain Kemal' diye bağırıyorlar. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Bence orada hatalar silsilesi var." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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