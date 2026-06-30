Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı

        Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri'de başladı.

        Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 21 ilden 646 sporcu katıldı. Müsabakalarda, 12-13 yaş minikler ile 14-15 yaş yıldızlar kategorisinde sporcular mücadele ediyor.

        Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Mas Güreşi Asbaşkanı Zekeriya Hopur, AA muhabirine, 2026 yılı faaliyet programında yer alan şampiyonayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Şampiyonanın başarıyla devam ettiğini belirten Hopur, şunları kaydetti:

        "Dün teknik toplantıları gerçekleştirdik ve bugün itibarıyla müsabakalarımıza başladık. Perşembe günü de inşallah final ve ödül törenleriyle bu müsabakalar son bulacak. Tabii burada bugün 646 sporcunun 21 ilden katılımı söz konusu. Biliyorsunuz ki mas güreşi bundan önceki yıllarda sadece etkinliklerde tanıtım amaçlı yapılan bir branştı. 2026 yılı itibarıyla federasyonumuzun çatısı altında tüm talimatlarıyla şampiyona niteliğinde yapmaya başladık."

        Müsabakalarda dereceye girenler perşembe günü düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        İstanbul'da yarın hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulması bekleniyor!
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Adalet Bakanı Gürlek: Şah damarlarını kesiyoruz
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        TFF'den 'yabancı kuralı' açıklaması!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Yapay zeka odaklı işten çıkartmalar!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        TIR'a arkadan çarptı! Can kayıpları var!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Prenses dağa çıktı
        Prenses dağa çıktı
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil

        Benzer Haberler

        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değe...
        Başkan Büyükkılıç, Huawei Türkiye Kamu Çözümleri Direktörü Martin Zhong ve...
        Başkan Büyükkılıç, Huawei Türkiye Kamu Çözümleri Direktörü Martin Zhong ve...
        Mas Güreşinin genç yetenekleri Kayseri'de buluşuyor
        Mas Güreşinin genç yetenekleri Kayseri'de buluşuyor
        Yaz Spor Okulları kapılarını açtı
        Yaz Spor Okulları kapılarını açtı
        Kayseri'de hedef tekli eğitim İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: "İkili öğ...
        Kayseri'de hedef tekli eğitim İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: "İkili öğ...
        Kayseri Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Kayseri Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi