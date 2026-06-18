Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Özsoylu, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı diledi.



Özsoylu, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve velilere teşekkür etti.





Öğrencilere sınavda başarı dileyen Özsoylu, "Üniversite hayallerine ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışan gençlerin karşılığını alacaklarına ve hedeflerine ulaşacaklarına olan inancım tamdır. Üniversiteler eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, bilim ve teknolojinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da gençlerin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Üniversitemizde 14 lisans, 8 ön lisans programı ile öğrencilerimizi kaliteli eğitim ve öğretim ortamında geleceğe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.





Özsoylu, üniversite tercih döneminde bölümler, kontenjanlar, burslar ve indirimler gibi konularda bilgi almak, kampüs, yurt ve laboratuvar gibi alanları görmek isteyen öğrenci ve aileleri üniversitelerine davet etti.



