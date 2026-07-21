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        Pazarören'deki Emir Melikgazi Türbesi restore edilecek

        Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Danişmendliler Beyliği Hükümdarı Emir Melikgazi'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi'nde bulunan türbesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Pazarören'deki Emir Melikgazi Türbesi restore edilecek

        Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Danişmendliler Beyliği Hükümdarı Emir Melikgazi'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarören Mahallesi'nde bulunan türbesinde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinde önemli hizmetlere imza atan Melikgazi'nin tarihi mirasının korunması amacıyla hayata geçirilecek proje kapsamında alanda yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

        İncelemeler sırasında Çiçek ve Büyükkılıç, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.


        Çiçek, restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tarihi dokunun korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Proje kapsamında türbenin restorasyonu ile çevresinde kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yapılarak alanın tarihi kimliğine uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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