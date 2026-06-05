Sultan Sazlığı'nda uçurtma şenliği ve gençlik buluşması düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından, Yeşilhisar'da düzenlenen uçurtma şenliği ve gençlik buluşması, çocuklar ve ailelerini Sultan Sazlığı'nın eşsiz doğasında bir araya getirdi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sultan Sazlığı'nda düzenlenen organizasyon, gençleri, çocukları ve aileleri doğayla iç içe bir ortamda buluşturdu.



Gün boyu süren etkinliklerde katılımcılar, spor aktiviteleri, eğlenceli yarışmalar ve çeşitli oyunlarla hem keyifli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.



Gökyüzünün rengarenk uçurtmaların süslendiği şenlikte, çocuklar unutulmaz anlar yaşarken, gençler ve aileler de farklı sportif etkinliklere katılarak hareketli bir gün geçirdi.

