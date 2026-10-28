Talas Bahçelievler'de 750 ton sıcak asfalt

Talas Belediyesinin ilçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda merkez Bahçelievler Mahallesi’ndeki Atilla Caddesi, Tepebağlar Caddesi ve Erhan Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Toplam 3 bin 73 metrekarelik alanda 750 ton sıcak asfalt serilerek yollar yenilendi.

Çalışmalar kapsamında öncelikle yıpranan asfalt, iş makineleriyle sökülerek kaldırıldı. Ardından altyapı çalışmalarıyla güçlendirilip sıkıştırılan zemine sıcak asfalt serimi yapıldı. Böylece üç caddede daha konforlu ve güvenli bir ulaşım zemini oluşturuldu.

Şehit Komandolar Caddesi’ne güçlü bağlantı

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Talas’ın ana ulaşım akslarından biri olan Şehit Komandolar Caddesi’ne bağlantı sağlayan Tepebağlar Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışması, bölgedeki ulaşım konforuna da katkı sundu. Talas Belediyesinin merkez ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol yenileme çalışmalarıyla vatandaşların günlük ulaşımının kolaylaştırılması ve yol kalitesinin artırılması hedefleniyor.