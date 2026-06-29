Talas Belediyesi personeline kanser farkındalığı eğitimi verildi

Talas Belediyesinde görev yapan erkek personele, kanser farkındalığı ve prostat kanseri konularında eğitim verildi.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen eğitimde, kanserin oluşumu, risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve prostat kanseri hakkında bilgiler verildi.



Programda konuşan Talas İlçe Sağlık Müdürü Ali Soydemir, kanserin tüm dünyada giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirterek, tanı yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde daha fazla vakanın erken dönemde tespit edilebildiğini ifade etti.



Soydemir, katılımcıların sorularını da cevapladı.

