Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye bünyesinde faaliyet gösteren Talas Belediyespor Yaz Futbol Okulu için kayıtlar başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Harman Mahallesi Erhan Caddesi'nde bulunan Talas Belediyespor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek eğitimlerle, minik sporcular hem futbolun temel tekniklerini öğrenecek hem de takım ruhu, disiplin ve centilmenlik gibi anlayışları kazanacak.



Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlerde, 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlu çocuklar profesyonel eğitim alma fırsatı bulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporu yalnızca bir faaliyet olarak değil, gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti.



Talas'ta sporun her branşında güçlü bir altyapı oluşturduklarına değinen Yalçın, "Amacımız sadece iyi futbolcular yetiştirmek değil, özgüveni yüksek, disiplinli, takım ruhuna sahip ve sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Geleceğin yıldızlarını bugünden keşfetmek ve Türk sporuna kazandırmak için tüm çocuklarımızı Yaz Futbol Okulumuza bekliyoruz." ifadesini kullandı.

