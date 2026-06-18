Talas ilçesinde dikilen renkli güller dikkati çekiyor

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye tarafından dikilen güller, yaz mevsimin gelmesiyle renk cümbüşü oluşturdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 2026 yılını çiçek yılı ilan etmesinin ardından ilçenin dört bir yanında başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.



Bu kapsamda, Türkiye'nin en büyük 7'inci mahallesi olma özelliğini de taşıyan ve yoğun nüfusuyla dikkati çeken Mevlana Mahallesi'nde açan rengarenk güller, cadde ve sokakları adeta açık hava bahçesine dönüştürdü.



Mahallenin en yoğun güzergahları arasında yer alan Papatya, Heves ve Taslak caddelerindeki refüjlerde açan kırmızı, beyaz ve pembe güller, hem mahalle sakinlerinden hem de bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.



Yaz mevsiminin tüm canlılığını yansıtan çiçekler, şehrin beton dokusuna estetik bir nefes kazandırırken Talas'ın güzelliğine de ayrı bir değer katıyor.

