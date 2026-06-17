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        Talas'ta Babalar Günü dolayısıyla konser düzenlenecek

        Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla konser düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Talas'ta Babalar Günü dolayısıyla konser düzenlenecek

        Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü dolayısıyla konser düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren Hoş Seda Musiki Topluluğu, Babalar Günü'ne özel konserle Kayserililerin karşısına çıkacak.

        Şef Melikgazi Haliloğlu yönetiminde sahne alacak olan topluluk, en özel eserlerini bu kez babalar için seslendirecek.

        Etkinlik, 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 20.00'de Mevlana Mahalle Meydanı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak "Hayatımızın her anında bizlere rehber olan, fedakarlığın ve sevginin timsali babalarımız için ne yapsak azdır. Talas Belediyesi olarak bu özel günü, musiki cemiyetimizin icra edeceği eşsiz eserlerle taçlandırmak istedik. Bu vesileyle, başta şehitlerimizin babaları olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün babalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olanlara ise evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Bütün hemşehrilerimizi bu güzel akşamı paylaşmaya ve Mevlana Meydan Parkı’ndaki coşkuya ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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