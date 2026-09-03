Talas'ta gece müzeciliği ilgi görüyor

Talas Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulamasına paralel olarak ilçedeki önemli kültürel, sosyal ve doğal alanların ziyaret saatlerinde düzenlemeye gitmesiyle ziyaretçi sayısında artış yaşandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yaz başlatılan yeni uygulama ile müzelerden mesire alanlarına, sosyal tesislerden kültürel mekanlara kadar birçok nokta, bu yaz döneminde daha uzun süre vatandaşların hizmetinde oldu.

Böylece hem akşamın serin saatleri daha verimli geçti hem de işten çıkan vatandaşların bu tür yerlerden yararlanmalarına imkan sağlandı.

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Talas Belediyesi, "Çanakkale'den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi" ile "Su Medeniyetleri Galerisi"ni haftanın altı günü saat 19.00'a kadar açık tutuyor.

Yaman Dede Konağı'nda yer alan "Tıpkı Basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi" ise 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Ali Dağı Mesire Alanı da 07.00-23.00 saatleri arasında açık oluyor ve vatandaşlar doğayla iç içe daha uzun süre vakit geçirebiliyor.

Tüm bu mekanlar, genel bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle pazartesi günleri kapalı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iki yıldır her yaş grubundan vatandaşa hitap eden mekanlarla yaz akşamlarına renk katmaya devam ettiklerini ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti.