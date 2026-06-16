Talas'ta milli maç heyecanı Ali Dağı'nda yaşanacak

Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacağı maçı, Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri'nde izlenecek.





Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen program, sabahın erken saatlerinde manevi atmosferle başlayacak.



Çardakbaşı Cami'nde saat 04.30'da kılınacak sabah namazının ardından vatandaşlara sıcak çorba ve bisküvi ikramında bulunulacak.



Daha sonra futbolseverler, saat 06.00'da başlayacak Türkiye-Paraguay mücadelesini dev ekranda takip edecek.



